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Подготовка к зиме, защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора": Зеленский провел Ставку

Подготовка к зиме, защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора": Зеленский провел Ставку

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о защите портов Одесской области, инфраструктуры “зернового коридора” и подготовке к зиме, передает УНН.

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“Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры „зернового коридора“. Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме”, — сообщил Зеленский в Telegram.

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По его словам, на Ставке были доклады Премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК “Нафтогаз”, Генштаба.

“Все поручения розданы. Работа продолжается”, — резюмировал Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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