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В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

В компании обычных пассажиров: Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

фотогалерея

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во Львов, где его встретил городской голова Андрей Садовый. Соответствующие фото встречи опубликовал городской голова у себя в соцсетях, сообщает УНН.

Цитата

“Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове”, - подписал фотографии Садовый.

Добавим

Как сообщили в Укрзализныце, "свое 5 путешествие украинским поездом господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров".

"Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!" - резюмировали в УЗ.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину с необъявленным визитом прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил областной центр реабилитационной медицины. 

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Борис Джонсон
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