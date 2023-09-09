Император Японии выразил надежду на скорое восстановление мира в Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил аудиенцию с Императором Японии Нарухито. Император выразил солидарность с Украиной и надежду на скорое восстановление мира, передает УНН.

Цитата

“Аудиенция у Его Величества Императора Японии Нарухито в Императорском дворце вместе с спикерами парламентов стран „Группы Семи“ и Президентом Европейского Парламента. Особый момент”, — написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр иностранных дел Японии проехал в Украину

Он отметил, что особенно ценными были слова Императора: “Народ Украины находится в очень сложной ситуации. Я надеюсь, что мир будет восстановлен как можно скорее”.

Напомним

Ранее сообщалось, что Председатель парламента Украины, Руслан Стефанчук начал свой рабочий визит в столицу Японии, Токио, где будет участвовать в Парламентском саммите G7.