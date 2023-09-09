Обнародована совместная декларация саммита G20: основные тезисы об Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Лидеры G20 пришли к согласию относительно Делийской декларации, где выразили обеспокоенность по поводу войны в Украине и ее негативного влияния на мировую экономику. В документе также отмечается недопустимость применения ядерного оружия и важность выполнения зернового соглашения, сообщает УНН со ссылкой на текст декларации.

Детали

В декларации, принятой на саммите G20 в Нью-Дели 9 сентября, лидеры стран-членов призвали к прекращению войны в Украине. Они также выразили обеспокоенность по поводу роста цен на продовольствие и энергию, которые вызвала война.

Лидеры G20 высоко оценили усилия Турции и ООН по созданию механизма для обеспечения безопасного экспорта продовольствия из Украины. Они также призвали к полной, своевременной и эффективной реализации этого механизма.

В декларации также отмечается, что конфликты во всем мире вызывают огромные человеческие страдания и негативно влияют на глобальную экономику. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета.

Вот ключевые положения декларации:

Лидеры G20 с глубокой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире.

Участники повторили свои национальные позиции относительно войны в Украине и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Лидеры G20 признали, что война в Украине имеет значительные последствия для глобальной экономики, в частности для продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.

Участники саммита призвали к прекращению военных разрушений или других нападений на соответствующую инфраструктуру.

Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность.

Они также выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятного влияния конфликтов на безопасность гражданского населения.

Среди прочего в документе отмечается, что "применение или угроза применения ядерного оружия недопустимо".

Напомним

Лидеры стран G20, собравшиеся в Нью-Дели, достигли консенсуса по Декларации саммита G20. Этот документ содержит совместные обязательства стран по решению глобальных проблем, таких как экономический рост, изменение климата и бедность.