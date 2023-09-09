Зеленский встретился с послом Майклом Макфолом: обсудили санкции против россии

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Института международных исследований Фримана-Спогли и сопредседателем Международной рабочей группы по санкциям против россии Майклом Макфолом. Президент призвал международных партнеров усилить санкции против рф, в частности запретить поставки в россию компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов, информирует УНН со ссылкой на сообщение ОП.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Майклом Макфолом, директором Института международных исследований Фримана-Спогли и сопредседателем Международной рабочей группы по санкциям против россии. Во встрече также приняли участие украинские чиновники, в частности руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие. Эксперты Международной рабочей группы присоединились к встрече в режиме видеоконференции.

Также Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкции против россии. Он считает, что это важно для остановки российской агрессии против Украины.

В частности, глава государства призвал к запрету поставок в россию компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов. Он также считает, что важно усилить санкции в отношении энергетического, финансового и банковского секторов России.

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В свою очередь, Майкл Макфол поддержал призыв Зеленского. Он отметил, что заблокированные активы России должны быть направлены на восстановление Украины. Макфол также отметил, что санкции должны ощущаться каждой российской компанией и физическим лицом.

«Мы имеем определенные результаты, которых нам удалось достичь. Но мы должны продолжать свою работу», – подчеркнул Майкл Макфол.

Также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Международная рабочая группа по вопросам санкций против России стала ключевым инструментом в разработке и введении санкций против страны-агрессора.

Благодаря наработкам группы было введено эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты, механизм ценового ограничения на нефть, заблокировано более 300 миллиардов долларов активов центробанка россии, а также введены санкции против российских пропагандистов и запрещена деятельность русскоязычных СМИ в ряде стран Европейского Союза.

В настоящее время Международная рабочая группа работает над такими важными направлениями, как введение санкций против «росатома», ограничения в сфере программного обеспечения, введение дальнейших энергетических санкций, а также разработка действенных ограничений для остановки поступления в Россию микроэлектроники.

«Таким образом, мы очень быстро реагируем на призывы наших военных по противодействию наращиванию российским ВПК выпуска дронов и ракет. В целом этот комплекс мер направлен на дальнейшее ограничение стране-агрессору доступа к технологиям», – сказал руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Во время встречи с Майклом Макфолом президент Украины наградил его орденом «За заслуги» III степени за его вклад в укрепление украинско-американских отношений, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и популяризацию Украины в мире.