Лидеры G20 имеют инструменты, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна через Черное море - Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Лидеры G20 несут ответственность и имеют инструменты, чтобы возобновить доставки украинского зерна через Черное море для того, чтобы стабилизировать мировые цены. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Цитата

«Продовольственная безопасность является жертвой российской агрессии в Украине. Мы призываем россию позволить, чтобы зерно из Украины могло достигать глобальных рынков через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно попадало на мировые рынки сухопутным путем. Но для того, чтобы мировые цены стабилизировались, зерно также должно доставляться по морю. Никто не должен оставаться голодным, и лидеры G20 имеют ответственность и инструменты, чтобы доставка зерна туда, где оно необходимо, была возможной», - заявила президент Еврокомиссии.

Дополнение

Сегодня, 9 сентября, лидеры G20 приняли декларацию, в которой они призвали к полной реализации Стамбульских соглашений для безопасного экспорта зерна из Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу того, что задержка с экспортом зерна из Украины может привести к голоду и политической нестабильности во многих странах, особенно в Африке.