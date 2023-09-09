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Гутерреш не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом - Подоляк

Гутерреш не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом - Подоляк

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на слова генсека ООН Антонио Гутерриш о том, что "стороны хотят продолжать войну", отметив, что это абсурд. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата 

"Это четко фиксирует позицию Гутерреша как человека, который абсолютно сознательно не понимает, что происходит в Украине. Абсолютно не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом”, - отметил Подоляк. 

Также он добавил, что Генсек ООН абсолютно зависим от российской точки зрения на эту войну.

Дополнение

Организация Объединенных’наций готова пойти на все условия российской стороны для возобновления "зерновой сделки", сообщило издание Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову от 28 августа, оказавшееся в его распоряжении.



Источник: УНН
Теги: ООН, Генсек ООН, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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