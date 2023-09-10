Польша будет страховать своих и иностранных инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Украины - Минэкономики

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством. Это решение среди прочего позволяет польской государственной Корпорации страхования KUKE оказывать помощь частному бизнесу, который заинтересован в восстановлении Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.

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“Это первый настолько комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине.

Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии компаниям, которые работают в Украине. И как следствие это будет способствовать привлечению большего количества инвестиций и вхождению в украинский частный сектор новых игроков”, — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Закон является основой программы восстановления Украины при участии польского бизнеса. По сути этим законом Польша создала программу восстановления Украины с участием польского бизнеса.

Программа предусматривает три пункта:

Безопасная торговля с Украиной.

Страхование охватывает широкий спектр рисков, в частности защищает польские компании от убытков, вызванных неуплатой за поставленные товары или оказанные услуги. А также включает перестрахование транспортного страхования и гарантию, защищающую банки, которые выдают аккредитивы.

Поддержка инвестиций польских компаний

Поддержка предпринимателей в финансировании инвестиций, реализованных в Польше для экспорта в Украину и не только. А также тех инвестиций, которые будут реализованы непосредственно в Украине. Особенно речь идет о новых проектах поглощения и приобретения.

Поддержка развития Украины

Обеспечение финансирования инвестиционных проектов, реализуемых польскими или иностранными предпринимателями для инвесторов из Украины (частных и государственных).

Среди новых решений — осуществление перестрахования другими страховщиками. В случаях, если риск выше среднего или если невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке. В основном это будет касаться перестрахования транспортных рисков у коммерческих страховщиков (в частности каско и страхование ответственности перед третьими лицами). Благодаря этому польские предприниматели смогут осуществлять перевозки в Украину и участвовать в процессе реконструкции.

Новый польский закон дает также возможности страхования польских филиалов иностранных предприятий наравне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

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