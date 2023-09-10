Министр обороны Умеров заявил о создании новой должности - военного омбудсмена

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров анонсировал создание должности военного омбудсмена на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу YES.

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«Самым большим приоритетом для нас являются наши военные, их жизнь, безопасность и достоинство. Мы должны начать новую философию отношения к военным и сделать все возможное и даже невозможное, чтобы наши военные были обеспечены всем необходимым – оружием, оснащением, формой, едой, средствами защиты, медицинским обслуживанием, образованием, подготовкой и всем остальным», – отметил министр обороны.

Детали

Умеров анонсировал масштабную цифровизацию процессов в министерстве, а также учреждение новой должности – военного омбудсмена.

По его словам, в настоящее время Силы обороны страны насчитывают 1 миллион военнослужащих, из которых около 800 тысяч – служат непосредственно в рядах Вооруженных сил Украины.

«Наша армия одна из самых больших, самых сильных и наиболее мотивированных в мире. Поскольку знаем за что мы боремся и бьемся за наших людей, наши дома, нашу свободу. Украинское войско жертвует своей жизнью за ценности свободы», – подчеркнул глава минобороны.

Напомним

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады заявил, что проведет аудит всех направлений в Минобороны. Кроме того, среди операционных первоочередных задач — подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.