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Отныне День танковых войск будет отмечаться в Украине 14 сентября

Отныне День танковых войск будет отмечаться в Украине 14 сентября

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым установил в Украине День танковых войск, пишет УНН.

«Отмечая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю:

1. Установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября.
2. признать утратившим силу Указ Президента Украины от 29 августа 1997 года № 922/97 "О Дне танкистов".
3. этот Указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в Указе главы государства.

Напомним

День танкиста в Украине отмечали каждый год во второе воскресенье сентября.

Источник: УНН
Теги: танки, указы, Президент
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