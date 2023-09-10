100 дней руководства: Кипер рассказал, как получил предложение возглавить Одесский регион

КИЕВ. 10 сентября. УНН. 31 мая 2023 года Президент Владимир Зеленский официально назначил Олега Кипера руководителем Одесской областной военной администрации. До этого он занимал должность руководителя столичной прокуратуры. В интервью «Суспільне» Кипер рассказал, как получил предложение возглавить ОВА, и очертил задачи, которые перед ним стоят, передает УНН.

Предложение возглавить Одесский регион Кипер получил непосредственно от Президента, в ходе встречи с ним.

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“Меня пригласили к Президенту. Первый вопрос был: как мои дела. А второй звучал примерно так: “Ты же из Одесской области, я думаю она тебе не чужая”. Я ответил, что да. А он (президент. — ред) говорит — “нужно возглавить её”. Для меня это был сначала шок, ведь я из другой сферы. На что Президент сказал: “Ты же умеешь управлять? Так езжай, такие времена сегодня, надо усилить регион”, — вспоминает Кипер.

В военное время подобные предложения от Президента не рассматривают — их выполняют, подчеркнул Кипер, поэтому долгих сомнений не было.

По словам Кипера, основные задачи сейчас: усилить военных и обеспечить защиту гражданских в тылу, а также поддерживать благосостояние в регионе.

“Мы должны помогать военным. Скажем так — подносить патроны нашим военным. Вся остальная часть работы здесь — на благо наших граждан Одесской области и города Одессы. То есть сегодня благодаря нашей работе в тылу мы помогаем нашим военным”, — рассказал Кипер.

Напомним, несмотря на военные вызовы на Одесщине фиксируют положительную динамику в экономике.