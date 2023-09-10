Глава Одесской ОГА Кипер о люстрации: это незаконно, но очищение власти имело свои плюсы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. «Закон об очищении власти» не соответствует европейским и международным нормам прав человека, что подтверждено судами, впрочем он имел свои плюсы. Об этом в интервью‘ю «Суспільне» сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

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«Люстрация незаконна. Это признал ЕСПЧ - люстрация нарушает права человека. Более того, сегодня в ЕСПЧ рассматривается много дел, поданных украинскими чиновниками против государства Украина. Эти дела на завершающей стадии, и даже по отдельным есть решения. Знаю, что в ЕСПЧ было подано где-то 120-130 тысяч соответствующих заявлений, в том числе и от меня», - рассказал он.

Главное, что этот закон был несправедлив. Людей увольняли из-за якобы узурпации власти вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, хотя значительное количество этих людей в глаза никогда его не видели.

«Нельзя оценивать кого-то только по тому, что он работал в то время, когда президентом был Янукович. Я работал в Ивано-Франковской области. Януковича никогда не видел вживую. Обвинять меня и таких, как я, в узурпации власти с Януковичем, а именно так было записано в трудовой книжке, это странно. Тогда мы были разочарованы, а сейчас это смешно», - отметил Кипер.

Наряду с этим, по убеждению Кипера, люстрация в Украине дала свои плоды.

«Люстрация дала толчок новой генерации. То есть людям, которые по тем или иным причинам никогда не были бы руководителями. Их подтянули, назначили и они перезапустили систему», - пояснил глава ОВА.

Напомним, в 2019 году Кипер обжаловал свою люстрацию.