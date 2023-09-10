Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11445

МИД Румынии вызвал поверенного рф из-за обломков дрона

МИД Румынии вызвал поверенного рф из-за обломков дрона

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Временно поверенный в делах посольства рф в Бухресте был вызван в Министерство иностранных дел Румынии, сообщает УНН со ссылкой на румынское агентство AGERPRES.

Цитата

«Приказом Министра иностранных дел в субботу, 9 сентября, был срочно вызван поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Бухаресте в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря», - говорится в сообщении.

Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны против нарушения воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны, вблизи границы с Украиной, фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовались российскими войсками в агрессии против Украины.

В то же время румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения российских сил на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на Дунае, недалеко от границы с Румынией, которые создают угрозу безопасности румынских граждан в регионе.

Госсекретарь Фота решительно призвал российскую сторону прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии нашли обломки еще одного дрона, похожего на те, которыми россия атакует Украину

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, Румыния
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.