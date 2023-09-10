МИД Румынии вызвал поверенного рф из-за обломков дрона

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Временно поверенный в делах посольства рф в Бухресте был вызван в Министерство иностранных дел Румынии, сообщает УНН со ссылкой на румынское агентство AGERPRES.

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«Приказом Министра иностранных дел в субботу, 9 сентября, был срочно вызван поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Бухаресте в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря», - говорится в сообщении.

Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны против нарушения воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны, вблизи границы с Украиной, фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовались российскими войсками в агрессии против Украины.

В то же время румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения российских сил на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на Дунае, недалеко от границы с Румынией, которые создают угрозу безопасности румынских граждан в регионе.

Госсекретарь Фота решительно призвал российскую сторону прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан.

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