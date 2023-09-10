Инвестиционная компания ABHH заявила, что новые обвинения против ее акционера Фридмана - политический шаг украинских властей

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Люксембургская инвесткомпания ABH Holdings (ABHH) считает новые уголовные обвинения украинских властей против миноритарного акционера компании Михаила Фридмана очередным шагом политического давления, направленного на прикрытие незаконной экспроприации Сенс Банка, который принадлежит ABHH. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает УНН.

В компании считают, что банк стал объектом рейдерской атаки, которая, "очевидно, была одобрена в высших эшелонах украинской государственной иерархии".

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"Было предложено несколько противоречивых и неправдоподобных объяснений относительно экспроприации. Последние обвинения против миноритарного акционера являются мешаниной неуместных политических обвинений, которые ABHH не считает нужным комментировать", - подчеркивают инвесторы.

В компании также считают, что эскалация политического давления на ответственного инвестора, объясняется намерением ABHH инициировать международный инвестиционный арбитраж против Украины, о котором компания уведомила власти Украины в июне.

В то же время инвесторы "добросовестно и с полной надеждой на успех предложили провести переговоры с целью мирного урегулирования спора", но в ответ украинское правительство внесло ABHH в санкционный список.

В июле компания снова предложила провести переговоры по мирному урегулированию спора. ABHH отмечает, что в «ответ на это власти Украины экспроприировали банк» и возбудили ряд уголовных дел против миноритарного акционера компании.

"Таким образом, вместо выполнения своих обязательств по двустороннему соглашению о защите инвестиций, Украина сделала выбор в пользу обострения спора, и делала это неоднократно", - считают в компании.