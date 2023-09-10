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Генпрокурор: 24 страны открыли национальные расследования военных преступлений рф в Украине

Генпрокурор: 24 страны открыли национальные расследования военных преступлений рф в Украине

Андрей Костин

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что 24 страны открыли свои национальные расследования военных преступлений россии против Украины. Об этом он заявил на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

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«24 страны открыли свои национальные расследования, чтобы расследовать военные преступления против Украины. Некоторые из них происходят на основе международных юрисдикций, иногда нет, но мы сотрудничаем с ними», - рассказал Костин.

Дополнение

3 июля, в Гааге официально открывается Международный центр судебного преследования за преступления агрессии россии против Украины.

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Источник: УНН
Теги: военные преступления, Генпрокурор
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