Южная Корея предоставит Украине еще 2,3 млрд долларов помощи на восстановление

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время сессии саммита G20 президент Южной Кореи Юн Сок Ёл пообещал дополнительно предоставить 2,3 млрд долларов помощи Украине, сообщает ИА Yonhap News Agency, пишет УНН.

Детали

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил, что вскоре на помощь Украине будут дополнительно предоставлены 2,3 миллиарда долларов США. Он отметил, что эти деньги пойдут на восстановление мира в Украине и восстановление после войны с россией.

Юн отметил, что Южная Корея предоставит начальные 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а остальные 2 миллиарда долларов в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF), начиная с 2025 года.

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"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как ведущей мировой державы в оказании помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", - отметил Юн Сок Йол.

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