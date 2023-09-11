Совет Европы осудил незаконные "выборы" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Совет Европы, который возглавляют Президент Комитета министров Криштьянс Кариньш, Президент Парламентской ассамблеи Тини Кокс и Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич, осудил проведение российской федерацией "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Совет Европы считает, что эти "выборы" являются незаконными и недействительными, поскольку они были проведены с грубым нарушением международного права, информирует УНН со ссылкой на сайт Совета Европы.

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“Решительно осуждаем нелегитимные фиктивные «выборы», которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины. Проведенные с грубым нарушением международного права, они представляют собой еще одну иллюстрацию отрицания рф ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы. Решение российских властей организовать их является лишь последним в серии незаконных и вредных решений, принятых ими после того, как российская федерация была исключена из нашей Организации в результате ее агрессивной войны против Украины. Эти фиктивные «выборы» могут считаться недействительными только согласно международному праву”, - говорится в заявлении.

Также представители Совета Европы подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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