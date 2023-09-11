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Совет Европы осудил незаконные "выборы" на оккупированных территориях Украины

Совет Европы осудил незаконные "выборы" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Совет Европы, который возглавляют Президент Комитета министров Криштьянс Кариньш, Президент Парламентской ассамблеи Тини Кокс и Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич, осудил проведение российской федерацией "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.  Совет Европы считает, что эти "выборы" являются незаконными и недействительными, поскольку они были проведены с грубым нарушением международного права, информирует УНН со ссылкой на сайт Совета Европы. 

Цитата

“Решительно осуждаем нелегитимные фиктивные «выборы», которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины. Проведенные с грубым нарушением международного права, они представляют собой еще одну иллюстрацию отрицания рф ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы. Решение российских властей организовать их является лишь последним в серии незаконных и вредных решений, принятых ими после того, как российская федерация была исключена из нашей Организации в результате ее агрессивной войны против Украины. Эти фиктивные «выборы» могут считаться недействительными только согласно международному праву”, - говорится в заявлении.

Также представители Совета Европы подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, оккупация, Совет Европы
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