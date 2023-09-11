Зеленский заявил, что "эмоционально готов" к длительной войне с россией

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что он и его команда должны быть готовы к длительной войне с россией. В то же время глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока страна-агрессор не покинет территорию Украины, передает УНН.

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"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что несмотря на то, что Запад продолжает заявлять, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", среди некоторых партнеров заметны "изменения настроения": "У меня есть такая интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что его или ее нет здесь, не с нами".

Зеленский добавил, что некоторые страны-партнеры могут воспринимать последнюю ситуацию на поле боя как повод заставить Украину к переговорам с россией, однако "это плохой момент", поскольку российский диктатор владимир путин "видит то же самое". Президент предостерег, что победа Киева "не придет завтра или послезавтра".

"Но это не какая-то фантастическая мечта. Украина заслуживает победы, и Запад должен ее поддержать. Российская армия теряет много людей и передислоцирует свои резервы, чтобы остановить украинское продвижение. Это означает, что они проигрывают", - цитирует главу государства The Economist.

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Зеленский категорически отверг компромисс с путиным, подчеркнув, что война будет продолжаться, пока россия будет на территории Украины. По его словам, любое соглашение со страной-агрессором не будет постоянным, поскольку президент россии "имеет привычку создавать замороженные конфликты", его цель - "восстановить советский Союз".

"Те, кто хочет поговорить с человеком в Кремле, обманывают себя, подобно западным лидерам, подписавшим соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать, как он вторгается в Чехословакию. Ошибка не в дипломатии. Ошибка – дипломатия с путиным. Он договаривается только сам с собой", – сказал президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет.