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Зеленский о предстоящих переговорах с Байденом по ATACAMS: "он сможет перевернуть эту страницу войны"

Зеленский о предстоящих переговорах с Байденом по ATACAMS: "он сможет перевернуть эту страницу войны"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что снова поговорит с президентом США Джо Байденом о поставках ракетных систем залпового огня ATACAMS. Зеленский считает, что Байден может помочь Украине перевернуть ход войны, как это было с HIMARS. Об этом глава государства сообщил журналисту CNN, передает УНН.

Цитата

“По поводу ATACAMS надеюсь на переговоры с президентом Байденом. Его поддержка для меня очень важна. Я думаю, он сможет перевернуть эту страницу войны. Один раз он это сделал с HIMARS. Это было очень важно. И по ATACAMS я снова буду говорить с президентом Байденом. Это уже не первые переговоры, и мы продвигаемся. И я надеюсь, что мы их получим осенью. Для нас очень важно не делать паузу в контрнаступлении, именно поэтому они мне сейчас очень нужны”, - сказал Зеленский.

Также для того, чтобы Украина имела равные силы с россией в небе, ей необходимо получить современные истребители.

"Мы все хотим достичь успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать россии возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", – подытожил Зеленский.

Напомним

Ранее руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что поставка Украине ракет большой дальности ATACMS даст всем четкий сигнал, что россия должна проиграть и значительно ускорит уничтожение тыловых ресурсов рф. 

Источник: УНН
Теги: США, ракета, Джо Байден, помощь, Владимир Зеленский
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