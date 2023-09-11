"Он не понимает, что позиция путина - продолжить войну": Зеленский ответил на заявления Лулы о компромиссах с рф

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN ответил на заявления своего бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Украине нужно "пойти на компромисс" и "принять, что некоторые территории должны отойти к России". Глава государства заявил, что Лула не понимает, что "позиция путина - продолжить войну", пишет УНН.

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"Прежде всего он (Лула, - ред.) имеет свою собственную позицию и это его право. Люди свободны, и они выражают свою позицию по всему миру. Но мне кажется, он не понимает, что позиция путина - не остановить войну. Это и есть ответ. Его позиция - продолжать войну, разделить Европу, не иметь общего Европейского континента", - сказал Зеленский, отвечая на слова президента Бразилии о том, что Украине "нужно избавиться от менталитета холодной войны и пойти на компромисс, и даже принять, что некоторые территории должны отойти к россии".

Детали

Он рассказал, что одна премьер-министр на вопрос, почему ее страна продолжает поддерживать Украину, ответила, что "люди, которые поняли путина, должны сделать выбор: поддерживать Украину или поддерживать россию". Зеленский подчеркнул, что никаких промежуточных вариантов этому не существует. По его словам, это "вопрос времени", когда Запад это "поймет и признает".

"Это означает, что если Лула не поддерживает нас, он будет поддерживать россию. Даже если он не хочет. Я не знаю, что он имел в виду. Он сказал, что мы должны остановить войну и найти компромисс. Компромиссы возможны только с теми, кто готов идти на них. Вы когда-нибудь видели какие-то компромиссы от путина в других ситуациях? Кто-нибудь видел? В Чечне, в Грузии, в Молдове? Он оккупировал территории всех этих стран. Он разделил все эти народы", - подытожил глава государства.

Дополнение

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью индийской прессе 9 сентября заявил, что Генеральная ассамблея ООН, которая состоится 19 сентября, является "идеальным местом", чтобы обсудить войну в Украине и "посадить за стол переговоров" президентов Украины и рф Владимира Зеленского и владимира путина.

"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 19 сентября. Есть, где поговорить о войне. Есть, где обсудить мир. Есть, где посадить путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал он.

Напомним

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для The Guardian предостерег, что если Запад признает временно оккупированные украинские территории "российскими", как того требует страна-агрессор, это лишь даст врагу время, чтобы "перегруппироваться". Цель России - уничтожить украинскую государственность и ассимилировать украинцев.