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Глава МИД Германии Бербок посетила атакованную рф электроподстанцию на Киевщине

Глава МИД Германии Бербок посетила атакованную рф электроподстанцию на Киевщине

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию, которая находится в 50 километрах от центра Киева. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков показал Бербок электростанцию, площадью около 40 га. с мощностью около 2000 мегаватт, которая отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Электростанция несколько раз была поражена российскими ракетами и беспилотниками-камикадзе, доставленными из Ирана. Прошлой зимой в результате российской атаки “шахедами” части объектов на территории были разрушены и впоследствии отстроены.

Дополнение

Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом прибыла в Киев. Бербок приехала уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает МИД Германии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, визит
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