Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,12 -0,0220 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8265

ЕС не будет признавать результаты так называемых "выборов" рф на оккупированных территориях Украины

ЕС не будет признавать результаты так называемых "выборов" рф на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых «выборов» россией на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Жозепа Борреля от имени Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

Цитата

“8-10 сентября в россии, а также незаконно на временно оккупированных территориях Украины состоялись региональные и местные выборы. Европейский Союз решительно осуждает проведение этих нелегитимных так называемых „выборов“ в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины”, — говорится в заявлении.

Детали

В ЕС заявляют, что они решительно отвергают эту новую тщетную попытку россии легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, которые были осуждены в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года.

“Это является еще одним явным нарушением международного права, включая Устав ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых „выборов“, ни их результаты. Политическое руководство россии и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия”, — отмечается в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совет Европы осудил незаконные “выборы” на оккупированных территориях Украины

В ЕС подчеркивают, что эти незаконные так называемые “выборы” в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан с стороны россии и нелегитимно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины.

“Кроме того, выборы в россии проходили в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. Российские власти усилили внутренние репрессии путем введения военной цензуры и дальнейшего преследования оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критически настроенных голосов, применяя репрессивные законы и политически мотивированные приговоры. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, не позволяя многим кандидатам баллотироваться и ограничивая выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах”, — говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После “подсчета” голосов на Луганщине ожидают жесткой мобилизации

Европейский Союз осуждает продолжающееся давление на независимую группу наблюдения за выборами “Голос”, включая задержание ее сопредседателя Григория Мелконянца, и призывает Россию обеспечить продолжение наблюдения за выборами в России, в том числе с стороны ОБСЕ.

“Европейский Союз продолжает призывать Россию соблюдать свои международные обязательства’в отношении прав человека и основных свобод и отменить репрессивное законодательство”, — говорится в заявлении.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.