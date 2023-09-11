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песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду как индивидуальным спортсменам

песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду как индивидуальным спортсменам

российская фехтовальщица анна смирнова, выступавшая как нейтральная спортсменка на чемпионате мира

КИЕВ. 11 сентября. УНН Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков заявил, что россии надо участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве индивидуальных спортсменов, передает УНН.

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"Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо участвовать таким образом. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений. Спорт высших достижений - это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно", - сказал песков.

Дополнение

МОК направил приглашение в рф и беларусь, чтобы они принимали участие в Олимпийских играх. Окончательного решения МОК не принял. Ожидается, что оно будет в октябре. На Ассамблее МОК в Индии, заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Международный олимпийский комитет  лишил Великобританию права на проведение квалификационных турниров по новым олимпийским видам спорта на Олимпиаду-2024. Причина - позиция британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского флага не может быть на Олимпийских играх в Париже, поскольку россии нет места в то время, когда она совершает военные преступления.

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Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Олимпиада, Париж, Дмитрий Песков
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