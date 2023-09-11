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Кипер добился увольнения "подследственного" заместителя главы Одесской ОГА Ткачука

Кипер добился увольнения "подследственного" заместителя главы Одесской ОГА Ткачука

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер уволил заместителя своего предшественника — Игоря Ткачука. Об этом он сообщил в интервью “Суспільне”, передает УНН.

Детали

Игорь Ткачук — заместитель главы Одесской ОГА Максима Марченко с октября 2022 года. В августе этого года дело Ткачука передали в суд. Его подозревают в получении взятки в размере 10 тысяч долларов США.

Цитата

“Ткачук находится под следствием, много времени был отстранен от работы. Мы наконец добились от него заявления об увольнении. Согласно закону о назначении нового главы администрации, все заместители должны писать заявления об увольнении. Однако, он (Ткачук — ред.) постоянно уклонялся. Но, в конце концов, написал, и был уволен”, — рассказал Кипер.

Он добавил, что сейчас в Одесской ОГА работает два заместителя предыдущего главы обладминистрации.

“Я пока присматриваюсь к их работе. Я не хочу, чтобы у меня кто-то работал по фамилиям или командам. Я делаю выводы по людям, по их отношению, в первую очередь, к гражданам.

Власть и деньги надо уметь пережить. И все эти процессы надо уметь побороть. Поэтому, я присматриваюсь к их работе, изучаю их подход, потенциал и возможности. Для меня важно, кто как относится к работе. Если просто отбывает номер — это не для меня”, — заявил он.

Напомним

За 100 дней руководства Олега Кипера сменены два руководителя районов: Одесского и Болградского. Должности в ОВА потеряли заместители главы, а также руководители двух департаментов: по вопросам здравоохранения и экономики.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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