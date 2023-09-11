Умеров провел первый разговор с главой Пентагона: речь шла о предстоящей встрече в Рамштайн

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Речь шла о потребностях Украины и предстоящей встрече в Рамштайн, передает УНН.

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"Провел предметный разговор с Ллойдом Остином. Обсудили насущные потребности Украины и предстоящую встречу в Рамштайн", - написал Умеров в соцсети Х.

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Кроме того, министр обороны Украины проинформировал коллегу о последних событиях на передовой.

"Спасибо США за поддержку и вклад в победу Украины", - резюмировал Умеров.

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