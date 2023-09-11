Ракеты Taurus, укрепление ПВО и сотрудничество в энергетике: Шмыгаль встретился с главой МИД Германии

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок обсудили сотрудничество в энергетике и интеграцию Украины в ЕС и НАТО, передает УНН.

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«Германия является одним из лидеров в поставках военной помощи нашей стране. Поблагодарил за это во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Подтвердил стремление Украины как можно быстрее получить ракеты Taurus. Важно также максимально защитить украинские города и гражданскую инфраструктуру», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Германии в укреплении системы ПВО.

«Обсудили сотрудничество в энергетике. Восстановление энергосистемы Украины — одна из ключевых задач, поэтому благодарен Германии за содействие и проект ветровой электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения. Коснулись также интеграции Украины в ЕС и НАТО», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла об укреплении украинской ПВО, в частности для защиты Юга Украины и „зернового коридора“.

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