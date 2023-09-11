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В Украине начинает работу новоназначенный посол Британии: что известно

В Украине начинает работу новоназначенный посол Британии: что известно

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине начинает работу новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мартин Харрис. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата

"Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Его Величества Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мартина Гарриса“, - говорится в сообщении.

Детали

Заместитель министра МИД Украины Евгений Перебийнис поздравил посла с началом его дипломатической миссии в Украине, выразив надежду, что его работа в нашем государстве будет способствовать дальнейшему углублению украинско-британских отношений.

Евгений Перебийнис и Мартин Харрис обсудили весь спектр вопросов сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством, обменялись мнениями относительно конкретных шагов по углублению взаимодействия в контексте курса Украины на приобретение членства в НАТО, а также реализации международных инициатив в поддержку Украины.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу усиления санкционного давления на россию и функционированию Черноморского “зернового коридора” для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Великобритания, посол
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