Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,12 -0,0220 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9090

Белый дом призвал Северную Корею не поставлять оружие рф

Белый дом призвал Северную Корею не поставлять оружие рф

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Белый дом призвал Северную Корею не поставлять и не продавать оружие россии на фоне того, что Ким Чен Ын поедет в рф по приглашению российского диктатора владимира путина. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

«Как мы публично предупреждали, переговоры по вооружению между россией и КНДР, как ожидается, продолжатся во время поездки Ким Чен Ына в россию. Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не поставлять и не продавать оружие россии», - сказала Уотсон.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.

11 сентября пресс-служба кремля заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным "в ближайшие дни".

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение по поставкам оружия рф.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор владимир путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него о снарядах и боекомплекте для артиллерийских систем.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.