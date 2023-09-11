Белый дом призвал Северную Корею не поставлять оружие рф

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Белый дом призвал Северную Корею не поставлять и не продавать оружие россии на фоне того, что Ким Чен Ын поедет в рф по приглашению российского диктатора владимира путина. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, передает УНН со ссылкой на CNN.

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«Как мы публично предупреждали, переговоры по вооружению между россией и КНДР, как ожидается, продолжатся во время поездки Ким Чен Ына в россию. Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не поставлять и не продавать оружие россии», - сказала Уотсон.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.

11 сентября пресс-служба кремля заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным "в ближайшие дни".

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение по поставкам оружия рф.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор владимир путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него о снарядах и боекомплекте для артиллерийских систем.