В Румынии начали противоминные тренировки военных "Си Бриз 2023"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Румынии, в городе Констанца, начались международные тренировки по минной безопасности в рамках многонациональных учений серии “Си Бриз”. В этом году участие в них принимают и украинские военные. О старте учений сообщили в службе связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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“Целью тренировок является обеспечение безопасности гражданского судоходства, подготовка противоминных сил и средств ВМС стран-партнеров к планированию и проведению противоминных действий по стандартам НАТО, приобретение соответствующего уровня взаимодействия с членами Североатлантического Альянса к выполнению задач по назначению и приобретение опыта действий в международной среде во время проведения противоминных действий и операций”, — рассказали о целесообразности обучения в пресс-службе ВМС ВСУ.

Детали

Согласно информации ВМС Румынии учения, стартовавшие 11 сентября продлятся до пятницы 15 сентября.

Тренировки организовали Военно-морские силы Румынии совместно с Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки в Черном море и дельте Дуная, воды которых подконтрольны румынской стороне.

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Среди стран-участниц, кроме Украины, еще и приглашенные представители из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Болгарии, Турции и Франции.

Для проведения этих учений военные от каждой страны-участницы привезли образцы новейшего вооружения, и военной техники, которая поможет в борьбе с взрывными устройствами, в частности, дрейфующими морскими минами. Конечная цель этих учений — наработать меры для обеспечения свободы судоходства.

Согласно пресс-анонсу румынской стороны для учений военных привлекут бронированные и десантные катера, бронетранспортеры-амфибии, патрульно-разведывательный самолет и другую специальную технику.

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Напомним

Ранее УНН писал, что Нидерланды и Румыния подписали письмо о намерениях обеспечить в учебном центре в Румынии обучение на самолетах F-16 и их техническое обслуживание, что станет вкладом в укрепление противовоздушной обороны Украины.