Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии - Зеленский

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится усиление пакета оборонной поддержки от Германии. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.

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«Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То о, что договаривались с канцлером Шольцом, то о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что очень важно, что партнеры слышат потребности Украины.

«Наших воинов, защиты нашей энергетики, я уверен будет результат. Двигаемся и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла об укреплении украинской ПВО, в частности для защиты Юга Украины и „зернового коридора“.