В НАТО заявили об отсутствии признаков того, что россия планировала атаковать территорию Румынии

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после обнаружения уламков второго беспилотника на территории Румынии заявил, что нет признаков того, что россия намеревалась напасть на союзное государство. Такое заявление представитель НАТО сделал изданию Agerpres.ro, передает УНН.

Цитата

“Нет никаких признаков того, что Российская Федерация намерена напасть на государство с числа членов НАТО, будь то Румыния или любое другое государство. И это результат мощности и силы нашего альянса. Мы являемся первым элементом сдерживания. .... Очевидно, что когда за несколько сотен метров или несколько километров от вашего дома, от вашего рабочего места вы слышите шум войны, очевидно, это вызывает у вас волнение, и, очевидно, это создает тревогу и страдания. Я это понимаю. Но это не представляет никакого риска для Румынии в том смысле, что ее втягивают в этот конфликт или конфликт имеет распространение на Румынию”, — сказал Джоанэ.

Детали

Представитель НАТО также заявил о намерении посетить районы в уезде Тульча вблизи украинских портов, которые постоянно атакуют беспилотники рф. Джоанэ выразил надежду, что его визит успокоит местных жителей.

Относительно частей беспилотников, найденных в северной части округа Тулча накануне, Джоана уверяет, что нет никаких признаков намерения России нанести удар по Румынии. Впрочем, он отметил, что расследование Румынии, по падению обломков БПЛА продолжается, и после его завершения результаты объявят общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии начали противоминные тренировки военных “Си Бриз 2023”



В свою очередь НАТО приняло все меры, чтобы обеспечить защиту всего своего пространства, включая Румынию, сейчас и в будущем. Кроме того, заместитель генсека Альянса приветствовал решение США добавить воздушное слежение за акваторией Черного моря, и отметил, что планы обороны стран-союзниц намного щире. В частности, запланированы мероприятия интегрированной противоракетной системы для защиты Черного моря, которое само по себе является важной и очень сложной территорией.

Напомним

Солдаты Военно-морских сил Румынии обнаружили новые фрагменты еще одного российского беспилотника, который упал на территории государства в субботу, в районе Плауру, в 2,5 километрах к юго-востоку от деревни. Президент Йоханнис заявил о неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии.