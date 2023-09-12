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В кремле подтвердили, что Ким Чен Ын уже в россии

В кремле подтвердили, что Ким Чен Ын уже в россии

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию во вторник, чтобы встретиться с президентом владимиром путиным. Приезд главы Северной Кореи подтвердил спикер кремля дмитрий песков, пишут росСМИ, сообщает УНН.

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“Песков подтвердил, что Ким Чен Ын уже в россии”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию во вторник, чтобы встретиться с президентом владимиром путиным.

Предстоящая встреча вызвала беспокойство у союзников Украины из-за потенциальной сделки по передаче оружия России для войны в Украине.

В США заявили, что внимательно следят за результатами встречи российского президента владимира путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Ким Чен Ын
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