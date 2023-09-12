В Сенате США требуют расследования блокировки Starlink вблизи Крыма

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сенат США должен провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине расширение частной спутниковой сети Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма. Об этом заявила сенатор Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", - заявил сенатор.

Ожидается, что Маск, генеральный директор SpaceX, будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытом саммите с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Уоррен, член Комитета по вооруженным силам, сказала, что она также хочет, чтобы Министерство обороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Председатель Комитета по вооруженным силам Джек Рид также заявил, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, а президенты решали, что с ними делать.

Он сказал, что произошли очень позитивные сдвиги, когда SpaceX снизила стоимость доступа к космосу, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности, но у него “не может быть последнего слова, когда дело касается национальной безопасности", - сказал он о Маске.

Дополнение

Starlink Илона Маска является жизненно важным инструментом для Украины, эта технология должна остаться доступной для украинцев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после сообщений о том, что Илон Маск в прошлом году отключил систему у побережья Крыма, чтобы предотвратить нападение украинских беспилотников на российские военные корабли.