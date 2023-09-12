Законопроект об электронном декларировании направлен на подпись президенту

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о е-декларировании, который парламент принял 5 сентября без поправки об открытии деклараций. Теперь документ направили на подпись президенту, сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

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“Сегодня утром законопроект №9534 о декларациях был подписан председателем Парламента и направлен на подпись президенту Украины. Ждем быструю реакцию президента в виде технического вето и исправления правки об открытии деклараций сразу”, - написал нардеп Евгений Железняк в Telegram.

По его словам, по графику это должно произойти на этой неделе и уже в сентябре Рада изменит текст, чтобы декларации были открыты.

Дополнение

Также на подпись президенту направили принятый нардепами законопроект №9587-Д о наказании за несвоевременную подачу деклараций.

Напомним

Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул закон о е-декларировании, который Верховная Рада приняла 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.

Зеленский сообщил, что примет решение по закону о электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.