Министры юстиции Совета Европы в Риге приняли декларацию по возмещению россией убытков

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министры юстиции Совета Европы в Риге подписали декларацию "Рижские принципы", ориентированную на возмещение всем жертвам войны ущерба, нанесенного агрессией рф. Речь идет о расследовании и привлечении к ответственности за все преступления, включая военные, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, пишет УНН с ссылкой на Совет Европы.

Детали

Министры юстиции стран-членов и стран-наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов "Рижские принципы" для достижения всеобъемлющей ответственности за агрессию российской федерации против Украины и обеспечения возмещения всем жертвам войны, в том числе путем целенаправленного и эффективного функционирования Реестра убытков, причиненных агрессией.

Эти принципы подчеркивают, что Реестр убытков для Украины должен иметь подход, ориентированный на потерпевших, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и дети. Они также подчеркивают важность оказания помощи национальным органам власти для содействия координации внутренних усилий, направленных на поддержку функционирования Реестра, и проведения содержательных консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями, включая правозащитников, а также с потерпевшими и организациями, защищающими права потерпевших.

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Министры напомнили о важности Реестра убытков как первого шага для обеспечения того, чтобы россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине своей незаконной войной. Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми данными о претензиях и доказательствах, призвана стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации. Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение убытков Украине и жертвам через отдельный международный инструмент, который будет создан в сотрудничестве с Украиной.

"Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы и, где это оправдано, преследоваться на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия. Правосудие должно свершиться для всех жертв и с целью предотвращения будущих военных преступлений. С этой целью мы поддерживаем расследование и усилия по сбору доказательств, проводимые украинскими властями, другими национальными органами власти и прокурором Международного уголовного суда", - говорится в декларации министров.

В связи с этим они подчеркнули важность выданных Прокурором МУС ордеров на арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, связанными с незаконной депортацией и перемещением детей с или на временно контролируемые или оккупированные территории Украины.

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Они самым решительным образом осудили их принудительное помещение под стражу или усыновление гражданами россии, а также нарушение их достоинства и прав. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны, включая международные организации, которые продолжают свою работу в рф и беларуси, принять активное участие в определении текущего местонахождения незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения. Совет Европы будет продолжать поддерживать эффективную имплементацию Плана действий для Украины "Устойчивость, восстановление и реконструкция на период 2023-2026 годов".

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