Зеленский наложил вето на законопроект об электронном декларировании, который оставляет реестры закрытыми на год
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об электронном декларировании, который оставляет реестры закрытыми на год, сообщает УНН.
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"Ветировал принятый ВР закон в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето думаю все прекрасно понимают. Декларации должны быть открытыми", - заявил президент в обращении в Telegram.
Дополнение
12 сентября Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о е-декларировании, который парламент принял 5 сентября без поправки об открытии деклараций, и направил на подпись президенту.
Напомним
6 сентября Зеленский сообщил, что примет решение по закону об электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
8 сентября Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул закон о е-декларировании, который Верховная Рада приняла 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.