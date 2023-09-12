Украина хочет, чтобы до Генассамблеи ООН США объявили о предоставлении ATACMS - в Пентагоне передачу ракет не комментируют

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина хочет, чтобы до Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе Соединенные Штаты официально объявили о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Однако американские представители считают это маловероятным, а в Пентагоне передачу вооружения комментировать отказались, пишет УНН со ссылкой на Politico, брифинг пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера.

Детали

По словам двух американских чиновников и лица, близкого к правительству Украины, администрация президента США Джо Байдена ведет активные переговоры о том, отправлять ли ракеты дальнего радиуса действия в Украину на фоне интенсивной кампании по передаче оружия Вашингтону.

Отмечается, что пока неизвестно, поступил ли документ о решении на стол Байдена. Официальные лица рассказали, что последний звонок будет сделан с участием Украины, но Вашингтон и Киев не участвуют в обсуждениях по объявлению или развертыванию армейских тактических ракетных систем.

Украина настаивает на том, чтобы США дали разрешение на поставку ATACMS до Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе, в которой примут участие Байден и президент Владимир Зеленский. Украинские официальные лица заявили, что "ожидают хороших новостей". В то же время по словам американских чиновников, такой график "слишком сжатый". Как пишет издание, решение о предоставлении Киеву ракет, вероятно, будет принято после ежегодной конфедерации Turtle Bay.

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Отвечая на вопрос о перспективе доставки ATACMS, заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал: "Наша позиция все время заключалась в том, чтобы Украина получила то, что позволит ей добиться успеха на поле боя. Мы будем продолжать оценивать ситуацию на месте и принимать решения на основе этого".

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге в понедельник, 11 сентября, заявил, что "не будет спекулировать" на потенциальных будущих решениях и отказался подробно комментировать ситуацию. Он добавил, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Киевом, чтобы предоставить то, что "необходимо для успеха" на поле боя.

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"С точки зрения Министерства обороны, у нас нет ничего нового для объявления. Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и нашими союзниками и партнерами относительно их потребностей в помощи по безопасности. Поэтому когда и если появится что-то новое для объявления, мы, конечно, это сделаем. Но на сегодня я не могу ничего нового предоставить", - сказал Райдер.

Напомним

Издание Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников сообщало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению доставки в Украину ракет большой дальности, наполненных кассетными бомбами.