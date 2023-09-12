"Санкции - это фикция": Подоляк рассказал, кто в мире в этом заинтересован

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что санкции – это лишь "красивая фикция", а европейский и американский бизнес продолжает работать в рф и платить налоги в бюджет страны-террориста. В реальных санкциях не заинтересована "глобальная элита". Об этом он заявил во время интервью Youtube-каналу "Власть vs Влащенко", пишет УНН.

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"О каких санкциях мы говорим? Где они? Это фикция, это одна красивая фикция. Да, ограничения для российской внешней торговли существуют. Но, тем не менее, более 1000 белой юрисдикции европейской и американской работают на потребительском рынке российской федерации", - подчеркнул Подоляк.

В качестве примера, Подоляк, привел компанию Pepsi, которая недавно была внесена в перечень спонсоров войны. По его словам, компания продолжает наращивать производство на территории рф и увеличивает количество уплаченных налогов, которые идут, в том числе на войну против Украины.

Единственным путем решения ситуации, по мнению советника главы Офиса Президента, "перестать использовать лицемерие".

"Надо сделать простую вещь – четкий юридический статус россии. Какой? Страна-террорист. Только тогда вся эта 1000 компаний сразу выйдет с территории россии", - отметил он.

Кроме того, Подоляк отметил, что "глобальная элита" не заинтересована в реальных санкциях, потому что многие зарабатывают именно на том, что позволяют бизнесу работать в обход них.

"Глобальная элита не желает прямых решений. Потому что, позволяет обходить санкции, ты получаешь премиальную плату, "серые" деньги, вся глобальная элита построена на "серых" деньгах. Им очень нравится жить в "серых" деньгах", - констатировал Подоляк.



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