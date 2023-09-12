Постпред президента Украины в Крыму: россия использует полуостров как базу для распространения оккупационных политик

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На сегодня россия использует Крым как базу для распространения своих оккупационных политик на другие временно оккупированные территории. Украина и международное сообщество не признают результатов этих псевдовыборов, отметила на брифинге постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

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"Проведение так называемых "выборов" не имеют ничего общего ни с законностью, ни с легитимностью. Впервые свидетелями этого преступления мы стали в 2014 году в оккупированном Крыму. Сейчас же Крымский полуостров используется как база для распространения оккупационных политик на другие временно оккупированные территории. Эти так называемые "голосования" не признают международные институты", - заявила она.

Детали

Ташева напомнила, что в частности Европейский союз, Совет Европы, Канада, Великобритания и США осудили так называемые "выборы" и назвали их фиктивными, недействительными в соответствии с международным правом. Она отметила, что в 2014 году, когда россия временно оккупировала Крым, оккупанты устроили там "такие же концерты и псевдорезультаты, часто путаясь в собственных заявлениях".

По ее словам, страна-агрессор могла и не проводить псевдовыборы, ведь их результаты были заранее "вымышлены" и "нарисованы" российскими пропагандистами. Постпред также отметила, что россия использует оккупированный полуостров как стратегическую базу для собственных попыток интеграции новооккупированных украинских территорий.

"Оккупированный Крым используется в качестве оперативного тыла для российских войск и стратегической базы попыток интеграции новооккупированных территорий Украины в российское политическое, экономическое, социальное пространства. Этими псевдовыборами россия хотела не только сформировать оккупационные администрации новооккупированных территорий - она стремилась запугать наших граждан, создать искусственную картину реальности, в которой государство-агрессор якобы реализует избирательное право и играет в демократию", - заявила Ташева.

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Она посоветовала оккупантам "убираться" из Украины, пока у них "есть такая возможность", и проводить "очередные концерты" на своей территории, а украинцам - ждать освобождения полуострова ВСУ.

"Ведь освобождение Крымского полуострова и других временно оккупированных территорий - это возвращение мира и прав человека, а также остановка всех возможных последующих агрессий во всей акватории Черного моря", - подытожила Ташева.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.