Мантра "все идет по плану, россия сильная": у Зеленского отреагировали на очередную порцию заявлений путина

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Офисе Президента Украины отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что контрнаступление не имеет результатов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это лишь "мантра" о том, что все идет по плану. Он добавил, что россия медленно тонет и задача свободного мира – ускорить ее поражение, передает УНН со ссылкой на сообщение в Х советника главы Офиса Президента.

Цитата

“Всю сегодняшнюю речь путина, обращенную к внутренним элитам после убийства пригожина, на самом деле можно описать как мантру „все идет по плану, россия сильна, как всегда, Запад слаб и малодушен; следовательно, все, кто покинул стаю, совершили ошибку“. Это обязательное загадывание желаемого за действительное, которое длится часами, лишь демонстрирует... внутренние беспокойства относительно его собственной легитимности как вожака стаи. Не стоит смотреть на дерево. Лес надо видеть в целом. россия медленно тонет и ничто не остановит этот объективный исторический процесс. Задача свободного мира — ускорить поражение путина”, — написал Подоляк.

Напомним

российский диктатор владимир путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что на войну Украину “толкают” так называемые “западные кураторы”, а украинское контрнаступление “не имеет результатов”. Он также сказал, что поставки Киеву F-16 якобы “затягивают” “конфликт”.