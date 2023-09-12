Европарламент утвердил механизм усиления оборонной промышленности. Он позволит больше поддерживать Украину
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во вторник депутаты Европарламента поддержали законопроект об усилении европейской оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA). Документ предусматривает механизм укрепления оборонной промышленности с помощью совместных закупок до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет УНН.
Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержавшихся. Теперь он нуждается в формальном одобрении Рады, чтобы стать законом.
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"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок государств-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины", - заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер.
Бюджет финансирования инструмента составит 300 миллионов евро. В совместных закупках должны будут участвовать по меньшей мере три страны-члена ЕС, и они должны быть открытыми для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли.
Бюджет ЕС будет вносить до 15% или 20% от ожидаемой стоимости контракта.
Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.
Напомним
27 июня Совет ЕС и Европейский парламент приняли механизм, который упрощает совместное приобретение оружия для стран ЕС.