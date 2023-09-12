Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,20 0,0732 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1635

Европарламент утвердил механизм усиления оборонной промышленности. Он позволит больше поддерживать Украину

Европарламент утвердил механизм усиления оборонной промышленности. Он позволит больше поддерживать Украину

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во вторник депутаты Европарламента поддержали законопроект об усилении европейской оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA). Документ предусматривает механизм укрепления оборонной промышленности с помощью совместных закупок до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет УНН

Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержавшихся. Теперь он нуждается в формальном одобрении Рады, чтобы стать законом.

Цитаты

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок государств-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины", - заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер.

Бюджет финансирования инструмента составит 300 миллионов евро. В совместных закупках должны будут участвовать по меньшей мере три страны-члена ЕС, и они должны быть открытыми для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли.

Бюджет ЕС будет вносить до 15% или 20% от ожидаемой стоимости контракта.

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

Напомним

27 июня Совет ЕС и Европейский парламент приняли механизм, который упрощает совместное приобретение оружия для стран ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, оружие, Украина, закупки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.