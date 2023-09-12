Пересмотр Бюджета-2023: в Раде планируют увеличить расходы на оборону более чем на 300 млрд грн

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2023 год. Как сообщила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, расходы на оборону планируют увеличить более чем на 300 млрд грн, передает УНН.

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“В целом расходы вырастут на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны”, — написала Пидласа на своей странице в Facebook.

Также нардеп подробно разъяснила, какое количество средств и куда хотят направить:

+195,7 млрд грн — ВСУ,

+39,7 млрд грн — Национальной гвардии,

+20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы,

+19 млрд грн — Национальной полиции,

+13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,

+4,2 млрд грн — СБУ,

+2,5 млрд грн — ГУР МО,

+2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+ 570,2 млн грн — Госспецсвязи,

+ 500,7 млн грн — СВР,

+ 230,5 млн грн — УГО,

+151 млн — вознаграждений курсантам системы МВД.

Добавим

“Средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на (основные позиции): +16,5 млрд грн — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, +5,97 млрд грн — на „быстрое восстановление“ (грант Европейского Союза), + 1,2 млрд грн — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против россии в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву, + 552,8 млн грн — издание школьных учебников для 5 и 6 класса”, — добавила Пидласа.

Кроме того, по ее словам, планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн). Также приятно, что Верховная Рада Украины сэкономила 30 млн грн в этом году на зарплате НДУ.

“Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать — почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов.

Полный текст законопроекта (а также долгожданные изменения в Бюджетный кодекс) сегодня/завтра будут на сайте Верховной Рады”, — резюмировала Пидласа.