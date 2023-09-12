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Дания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

Дания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Дания предоставит Украине еще 5,8 миллиарда датских крон (около 800 миллионов долларов) в военной помощи. Эта помощь будет включать танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные установки. Это двенадцатый и самый большой пакет помощи, который Дания направила Украине с момента полномасштабного вторжения, передает УНН со ссылкой на Минобороны Дании.

Детали

Дания отправляет Украине самую большую финансовую помощь с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года. Общая сумма помощи составляет 5,8 миллиарда датских крон. Из этой суммы 4,3 миллиарда крон будут потрачены в 2023 году, 1,4 миллиарда крон - в 2024 году, а 52 миллиона крон - в 2025 году.

Помощь финансируется Украинским фондом, который сотрудничает с международными партнерами для обеспечения Украины необходимыми военными ресурсами, такими как танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные орудия.

Цитата

“Абсолютно важно, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения россии, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с самым большим экономическим вкладом Дании на сегодняшний день под эгидой группы стран, которые регулярно встречаются на базе в Рамштайне под американским руководством”, - сказал министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1A5, обещанных Киеву.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, помощь, Дания
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