Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,20 0,0732 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3360

Зеленский и Нетаньяху на днях встретятся в Нью-Йорке - посол

Зеленский и Нетаньяху на днях встретятся в Нью-Йорке - посол

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и Президент Украины Владимир Зеленский примут участие в заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает УНН.

Цитата

“Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН”, - сообщил Бродский.

Напомним

7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о путях поддержки Украины и безопасности паломников-хасидов на Рош ха-Шана.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.