Зеленский и Нетаньяху на днях встретятся в Нью-Йорке - посол

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и Президент Украины Владимир Зеленский примут участие в заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает УНН.

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“Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН”, - сообщил Бродский.

Встреча @IsraeliPM и @ZelenskyyUa состоится в Нью-Йорке в ближайшие дни во время ГА ООН pic.twitter.com/X3yaELRRrh — Михаил Бродский (@michael_brodsk) 12 сентября 2023 года

Напомним

7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о путях поддержки Украины и безопасности паломников-хасидов на Рош ха-Шана.