Зеленский отметил защитников, которые воюют на Бахмутском направлении и в районе Клищеевки

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил украинских защитников, которые отличились за день. Речь идет об участках фронта на Бахмутском направлении и в районе Клищеевки в Донецкой области, передает УНН.

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«Сегодня есть за что поблагодарить всех воинов нашей 95-й отдельной бригады ДШВ. 3-я штурмовая – молодцы, ребята! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Лють» – спасибо! Все три бригады отличились в боях на Бахмутском направлении. Важные успешные действия», — сказал президент.

Детали

Также глава государства поблагодарил за крепкую оборону позиций военных 46-й отдельной аэромобильной бригады, бойцов 47-й отдельной механизированной бригады, воинов 72-й отдельной механизированной бригады и военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Спасибо за чрезвычайно прочную защиту наших позиций!», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил военных разведчиков, которые выполняют задачи в районе Клищеевки в Донецкой области.

«И особенно отмечу сегодня спецподразделения ГУР, которые выполняют задачи в районе Клищеевки и в других чрезвычайно горячих точках. Спасибо вам, ребята!», — добавил глава государства.

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