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Правительство выделило 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры Украины

Правительство выделило 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры Украины

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту стратегических объектов энергетики, передает УНН.

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“Один из приоритетов – это защита стратегических объектов энергетики. Здесь без деталей. Но работа ведется серьезная и системная. На позапрошлом заседании Правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора”, - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина сейчас выполняет проекты, которые являются уникальными в мире. За недели удается установить и отремонтировать то, на что раньше понадобились бы месяцы или даже годы.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, война, инфраструктура, Денис Шмыгаль
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