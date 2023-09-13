Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,19 -0,0073 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8625

путин боится за свою жизнь и не доверяет своим - экс-сотрудник ФСО

путин боится за свою жизнь и не доверяет своим - экс-сотрудник ФСО

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент российской федерации владимир путин боится за свою жизнь и не доверит своему близкому окружению. Об этом, как пишет Telegram-канал DILD, сообщил экс-сотрудник Федеральной службы охраны Виталий Брыжатый, передает УНН.

Детали 

Виталий Брыжатый, работал на даче Владимира Путина в поселке Олива на юге Крыма. Недавно он выехал из России в Эквадор.

Цитата

«Он (путин – ред.) сам своим не доверяет. Он доверяет только близким. Людям могут сказать: «Он отдыхает на этой даче». И все бегают, охраняют эту дачу. А он может быть в другом месте», - рассказал Виталий.

По его словам, во время поездок путина в Крым к его прилету готовились одновременно в обоих аэропортах полуострова — и Севастополя, и Симферополя. Бывало, что президент РФ при этом прибывал другим видом транспорта, например морем.
«Безопасность на самом высоком уровне. Вот так человек боится за свою жизнь», — говорит Брыжатый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путину привиделось «отсутствие» результатов контрнаступления Украины

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.