Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,19 -0,0073 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15465

Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет: о чем говорили

Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет: о чем говорили

фотогалерея

КИЕВ. 13 сентября. УНН. российский диктатор путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут говорить об экономических и гуманитарных вопросах. В то же время на переговорах присутствовали глава минобороны рф, министр промышленности и корейские военачальники, передает УНН

Цитата

"Это будут вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера, ситуации в регионе. Вопросов у нас много, хочу сказать, что очень рад вас видеть. Спасибо за то, что приняли приглашение и прибыли в россию" - сказал российский диктатор перед началом переговоров.

Детали

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР всегда будет вместе с россией в борьбе против империализма. И добавил, что россия поднялась на "священную борьбу для защиты своего суверенитета".

"КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента путина и российского правительства", - отметил северокорейский лидер.

Отмечается, что на переговорах лидеров государств присутствовали глава минобороны рф сергей шойгу, министр промышленности и торговли денис мантуров и корейские военачальники.

Переговоры продолжались более двух часов. путин и Ким Чен Ын позже примут участие в официальном обеде, который путин устраивает в честь северокорейского гостя.

пресс-секретарь российского диктатора, песков, заявил, что сотрудничество россии и КНДР осуществляется на благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, о чем будет говорить Путин с Ким Чен Ыном во время встречи на Дальнем Востоке

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, КНДР, Ким Чен Ын
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.