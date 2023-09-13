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ЕС выделит дополнительные 50 миллиардов евро на восстановление Украины - Президент Еврокомиссии

ЕС выделит дополнительные 50 миллиардов евро на восстановление Украины - Президент Еврокомиссии

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год, заявила, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 50 миллиардов евро для восстановления и модернизации страны после российской агрессии. Эти средства будут предоставлены в течение следующих 4 лет, передает УНН.

Цитата

“Мы предоставили Украине 20 миллиардов евро в этом году только в этом году, чтобы помочь выплатить зарплаты и пенсии, чтобы поддержать деятельность школ и больниц. Через наши срочные предложения мы также увеличиваем производство вооружения, чтобы ответить на неотложные потребности Украины. Но мы также смотрим в будущее Италии. Именно поэтому мы предложили еще дополнительные 50 миллиардов евро за следующие 4 года для инвестиций и реформ. Это поможет построить будущее Украины, чтобы отстроить современную и богатую страну. И это будущее вполне понятно для нас”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов 14 июля в Брюсселе впервые рассмотрит предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетних финансовых рамок ЕС, что включает создание Механизма поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро. 

Источник: УНН
Теги: ЄС, помощь, восстановление, финансирование, Урсула фон дер Ляйен
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