Зеленский и Дуда могут встретиться в ближайшее время - глава канцелярии польского президента

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В ближайшее время состоится встреча лидера Польши Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью Rmf, сообщает УНН.

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"Я не хочу забегать наперед, потому что я имею свои знания, но различные соображения безопасности также вступают в игру. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России" - сказал Шрот, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

Напомним

Зеленский с Дудой встречались в июне этого года. Тогда польский президент приезд в Киев на День конституции Украины. Дуда тогда заверил в поддержке стремлений нашего государства стать полноправным членом Европейского Союза.

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